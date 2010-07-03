Россиянин попал по мишени за два километра и в полной темноте

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Российский стрелок Сергей Шмаков попал в мишень, которая находилась от него на расстоянии в два километра. Сложность заключалась и в том, что на стрельбище была полная темнота, сообщает RT.

Мужчине удалось произвести группу из пяти выстрелов на расстоянии двух километров от мишени. При этом стрелок использовал исключительно российский комплекс – винтовку Lobaev Arms СВЛК-14 Сумрак 408 Чейтак с ночным прицелом от компании "Дедал".

Сообщается, что Шмаков установил новый мировой рекорд по дальности точного ночного выстрела – ровно 1920 метров. Ранее разработчик винтовки, конструктор Владислав Лобаев подчеркнул, что прицел на оружии был пассивным – то есть цель ничем не подсвечивалась.

Несмотря на полную темноту и неблагоприятные условия, стрелок справился с заданием.

Ранее необычный рекорд установили в Норвегии на Международных соревнованиях по прыжкам со скакалкой. 17-летний китайский подросток сумел установить рекорд, перепрыгнув через спортивный снаряд 228 раз за полминуты.

