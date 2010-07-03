Черноморский циклон принесет в Москву мокрый снег и гололедицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Черноморский циклон принесет в Москву опасные метеоявления, предупредил ситуационный центр Росгидромета. По словам начальника центра Юрия Варакина, наиболее сложные погодные условия для столичного региона ожидаются в выходные.

"Начиная с ночи с пятницы на субботу и в субботу днем пройдет дождь, переходящий в мокрый снег. Ожидаем от 10 до 15–20% от месячной нормы осадков", – цитирует его "Интерфакс".

Синоптик рассказал, что температура в субботу, 30 ноября, будет колебаться около нулевой отметки и поднимется до небольшого плюса, а в воскресенье, 1 декабря, в регион начнет поступать холодный воздух.

Варакин подчеркнул, что похолодание будет заметным: столбики термометров опустятся до -4 градусов, из-за этого образуется сильная гололедица. Синоптик не исключил выпадение ледяного дождя на этих выходных, но, по его словам, такое явление не прогнозируется ранее чем за сутки.

После потепления, осадков и последующего похолодания такие же "погодные качели" повторятся на следующей неделе, заметил метеоролог. Он заметил, что вслед за идущим сейчас циклоном к Москве придет еще один, и сперва столбики термометров перейдут через ноль, пройдет мокрый снег, а затем снова похолодает.

По данным портала "Метеоновости", до конца текущей недели Москва и область будут находиться в зоне атмосферного фронта, который разделяет сферы влияния атлантического циклона и сибирского антициклона. Поэтому небо будет в облаках, из которых станут приниматься небольшие осадки.

1 декабря землю укроет снег, похолодает до 2–5 градусов мороза, а на дорогах образуется сильная гололедица. Замруководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов сообщил журналистам, что город обеспечен противогололедными материалами на 100%.

По его словам, в столице создано более 40 баз противогололедных материалов. Он отметил, что зима может быть любой, и весь материал, который город не используют в этом сезоне, останется на следующий.

Ранее синоптики пообещали теплый декабрь в Москве. Погода будет теплее климатической нормы. Кроме того, "температурные качели" будут наблюдаться в течение всего декабря. Уточняется, что даже в периоды похолоданий температурный режим сможет лишь приблизиться к норме. При этом частая смена погоды будет сопровождаться обильными осадками.

В среду, 27 ноября, в городе установится облачная погода. Днем температура воздуха составит -1.. -3 градуса, ночью температура воздуха может опуститься до -4 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность повышенная – около 80-85%.

В пятницу в столицу придет атлантический антициклон, который принесет с собой кратковременное потепление, а в выходные – осадки в виде мокрого снега и гололедицу. Кроме того, будет дуть сильный ветер с резкими порывами до 18 метров в секунду.

В связи с этим водителям напомнили о трех составляющих успеха в снегопад. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дорогах. При этом водителям следует быть особенно внимательными при движении по эстакадам, мостам и путепроводам из-за риска образования гололедицы.

