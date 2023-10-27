В ГД внесли расширяющие практику отсрочки наказания для родителей законопроекты

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Кабмин внес в Госдуму два законопроекта, согласно которым расширяется практика отсрочки наказания для родителей. Документы опубликованы в базе нижней палаты парламента.

Так, отсрочку отбывания наказания осужденным к ограничению свободы предлагается предоставлять женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, беременным женщинам.

Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в целях гуманизации российского уголовного законодательства. Другой документ предлагает внести аналогичные изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Уточняется, что данные изменения помогут значительно расширить круг лиц, в отношении которых может быть применена отсрочка отбывания наказания.

Ранее Госдума приняла в I чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность по отношению к гражданам за повторную передачу мобильных телефонов лицам, находящимся в колониях, тюрьмах и изоляторах.

До этого в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий прекращение уголовных дел в отношении граждан, желающих вступить в ряды Вооруженных сил РФ на добровольных началах. Автором инициативы выступило Законодательное собрание Челябинской области.

Госдума ввела тюремный срок до 10 лет для коллекторов за угрозы