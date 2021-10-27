Повторное течение COVID-19 в 70% случаев проходит с той же степенью тяжести – эксперт

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Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что в 70% случаев у вновь заразившихся коронавирусом, которые не были привиты, течение заболевания проходит с той же степенью тяжести, что и в первый раз. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть", – рассказал Гущин в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе".

Ранее вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что коронавирусная инфекция останется в мире навсегда, ей переболеет все население Земли. По его словам, дальнейшая ситуация с коронавирусом будет зависеть от скорости его изменчивости.

Он пояснил, что будут возникать новые и новые волны заболеваемости, каждый человек раз в полгода или год будет переносить COVID-19 из-за неминуемого снижения иммунитета.