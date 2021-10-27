В "Лиза Алерт" опровергли сообщения о гибели человека из-за поисков Светличной

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Информация о том, что волонтеры "Лиза Алерт" не успели спасти человека в лесу в Люберцах из-за поисков актрисы Светланы Светличной, не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного движения сообщает ТАСС.

"Не успели спасти – это несколько другая формулировка, там совсем по-другому", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об ограниченном ресурсе добровольцев, которые могут выехать на поиски в Московскую область, но не у всех из них есть машины или деньги на бензин.

"Мы добровольцы, но понятно, что, если бы на том поиске (в Люберцах. – Прим. ред.) было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека", – добавила собеседница агентства.

По ее словам, пост председателя отряда Григория Сергеева скорее является обращением к службам, чтобы они также усиленно, как Светличную, искали всех пенсионеров, а не только известных людей.

"А так обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто кроме нас фактически не ищет, получается, что меньше шансов у других пенсионеров, малоизвестных", – добавила она.

Ранее руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев опубликовал в соцсети пост по итогам поисков Светличной. Он напомнил, что к операции привлекли два штаба, информационных координаторов, обученных организаторов, председателя отряда и специалистов, которые обзванивали лечебные заведения. Волонтеры расклеили 2 150 ориентировок и прошли более 30 километров. При этом, по словам Сергеева, волонтеры "не успели к простому человеку в лес в Люберцы", "он погиб".

Информация о пропаже 81-летней актрисы появилась 25 октября. Сначала сообщалось, что заявление в полицию написал ее старший сын Алексей Ивашов, однако позднее он опроверг эти слухи. В свою очередь, друг Светличной актер Иван Николаев рассказал, что артистка якобы просто переехала в другую квартиру поближе к родственникам.

Накануне стало известно, что Светличная найдена, с ней все в порядке. Эту информацию затем подтвердили в главном управлении МВД РФ по Москве.

Как сообщил после этого сайт "Комсомольской правды", по всей видимости, все это время, что актрису искали, она находилась в гостинице, которую оплатила популярная программа одного из федеральных телеканалов. После фото с актрисой выложил у себя на странице в Instagram ведущий Андрей Малахов.