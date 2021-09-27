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Общество

19:30

В столичном ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных в этом году

общество

Фото: depositphotos/Patryk_Kosmider

В Москве с начала 2021 года зарегистрировали более 5 тысяч имен для новорожденных. Популярность отмечается среди имен в честь персонажей аниме, рассказала радиостанции "Говорит Москва" заместитель начальника Дворца бракосочетания №1 Олеся Бариска.

"Предположительно, именами, связанными с аниме, в Москве назвали четырех мальчиков. Один – Эрен и три – Леви. Данные имена встречаются у популярного в этом году аниме "Атака Титанов", – сказала она.

По ее словам, мода на имена из сериала "Игра престолов" прошла.

"Нет ни Дейнерис, ни Сансы, ни Серсеи. Только три девочки получили имя Арья", – уточнила Бариска.

Однако москвичи стали чаще называть малышей старорусскими и древнеславянскими именами, причем преимущественно мальчиков.

"Яромиръ (по желанию родителей имя было записано с "Ъ" в конце), Святозар, Ярополк, Лучезар, Светломир, Святогор, Добромир, Елизар, Евсей. Некоторые из подобных имен набрали существенную популярность: Лука – 143 мальчика, Савелий – 187 мальчиков, Елисей – 108", – добавила она.

Среди популярных женских имен Бариска отметила Лису, Румяну, Сахар, Космею, Диору и Тициану.

Ранее сообщалось, что более 33 тысяч столичных молодоженов заключили брак летом 2021 года. Свыше четырех тысяч торжественных церемоний прошли на выездных городских локациях и более 10 тысяч – во Дворцах бракосочетания.

Отмечается, что это рекордное количество с 2018 года. Этим летом браков заключили на 6% больше, чем в 2018 году, на 8% больше, чем летом 2019 года, и более чем на 30% больше, чем в 2020 году.

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