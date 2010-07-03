Instagram восстановил работу после сбоя

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Социальная сеть Instagram полностью восстановила работу после сбоя, следует из данных сервиса Downdetector.

Перебои в работе отмечались в районе 17:00 по Москве. Около 80% жалоб пользователей были связаны с проблемой загрузки социальной сети, 10% – с веб-сайтом и 8% – с входом в Instagram.

Отмечается, что, в основном, на плохую работу Instagram жаловались пользователи в Европе. В России о неполадках чаще всего сообщали в Москве.

Предыдущий массовый сбой в работе Instagram произошел 9 сентября.

17 сентября пользователи Google пожаловались на проблемы в работе поисковой системы. Перебои отмечались с 3:37 по московскому времени. Неполадки были зафиксированы в США, Великобритании, Австралии и Японии.

