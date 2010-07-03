МЧС пересмотрит классификацию чрезвычайных ситуаций

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
МЧС России подготовило изменения в классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ведомство предложило признавать ЧС федерального уровня при ущербе в 1,2 миллиарда рублей, а не более 500 миллионов, как сейчас. Изменения в постановления правительства опубликованы на федеральном портале проектов нормативных актов.
"Проект постановления правительства РФ <...> разработан во исполнение перечня поручений по итогам совещания президента РФ с членами правительства России 27 сентября 2017 года и направлен на актуализацию критериев классификации чрезвычайных ситуаций. Проектом постановления актуализируется размер материального ущерба при классификации ЧС в соответствии с уровнем инфляции", – сказано в пояснительной записке.
В документе поясняется, что фиксированные суммы рассчитывались и устанавливались в действующих ценах 2007 года. За 11 лет, несмотря на уровень инфляции, ни разу не индексировались. С 2008 по 2018 год общий уровень цен на товары и услуги вырос в 2,4 раза.
Таким образом, проектом предусматривается индексация размера материального ущерба при классификации чрезвычайных ситуаций в 2,4 раза. Например, для введения режима ЧС муниципального уровня сумма ущерба должна составлять не более 12 миллионов рублей вместо 5. Для ЧС федерального уровня она увеличится с 500 миллионов до 1,2 миллиарда.
В России установлено шесть видов ЧС в зависимости от их последствий (локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера). Локальной признается ЧС в случае, если количество погибших и пострадавших не превышает 10 человек и ущерб не превышает 100 тысяч рублей. ЧС федерального характера вводится, если количество пострадавших превышает 500 человек и размер материального ущерба превышает 500 миллионов рублей.
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