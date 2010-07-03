МИД готов рассмотреть запрос о лишении Deutsche Welle аккредитации в России

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Фото: ТАСС/Imago
МИД России готов рассмотреть запрос о лишении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle аккредитации в РФ из-за нарушения российского законодательства, если такая просьба поступит от думской комиссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД.
"В случае поступления запроса рассмотрим его в порядке, предусмотренном законодательством", – сказано в сообщении.
В августе этого года была организована комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне. Решение о создании комиссии было принято на заседании Совета Госдумы вскоре после заявления официального представителя МИД Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии сведения о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных акциях протеста.
Речь шла о публикациях Deutsche Welle с призывами к участию в несогласованных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с маршрутом митинга 3 августа.
Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении Deutsche Welle аккредитации в России. Он заявил, что СМИ нарушило законодательство РФ.
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