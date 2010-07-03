В павильоне МЦД помогут подобрать вакансию в транспортной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"День карьеры" и ярмарка вакансий от транспортных предприятий столицы пройдут в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров 29 сентября. Об этом сообщили Москве 24 в столичном департаменте транспорта. Посетители павильона смогут пройти первичные собеседования и передать резюме потенциальным работодателям.

С 12:00 до 17:00 в воскресенье москвичей уже во второй раз ждут на "Дне карьеры". В рамках акции всех желающих познакомят с условиями работы в транспортной отрасли и списком актуальных вакансий. Гости также смогут получить консультации по трудоустройству от лучших кадровых специалистов.

В этот же день в павильоне МЦД состоится ярмарка вакансий предприятий транспортного комплекса Москвы. Первое такое мероприятие организовали в мае, и оно собрало немало положительных отзывов. Уточняется, что в сентябрьской ярмарке будут участвовать ЦППК, ЦОДД, Мосгортранс, а также ОАО "РЖД" и столичная подземка. Тогда же проведут дополнительный набор консультантов в павильон МЦД.

А в 13:00 сотрудник по подбору персонала Московского метрополитена прочитает лекцию о том, как подготовиться к собеседованию и успешно пройти его. Необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что за время работы павильона МЦД в нем побывали свыше 110 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Среди гостей были жители США, Германии, Франции, Англии, Испании. Также павильон посещали представители Марокко, Польши, Иордании. Сотрудники павильона провели около 400 индивидуальных и групповых экскурсий.

Павильон МЦД открылся 21 декабря 2018 года. Там рассказывают о маршрутах МЦД, сроках запуска первых диаметров и способах оплаты проезда. В павильоне также есть маршрутизатор, с помощью которого можно построить новые альтернативные маршруты и оценить экономию времени в пути. Главный выставочный экспонат павильона – полноразмерный макет поезда "Иволга". Гости могут посетить кабину машиниста поезда и "прокатиться" по первым двум диаметральным маршрутам в очках виртуальной реальности.

Павильон МЦД расположен на площади у Киевского вокзала. Он работает с 09:00 до 21:00.