В павильоне МЦД помогут подобрать вакансию в транспортной сфере

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"День карьеры" и ярмарка вакансий от транспортных предприятий столицы пройдут в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров 29 сентября. Об этом сообщили Москве 24 в столичном департаменте транспорта. Посетители павильона смогут пройти первичные собеседования и передать резюме потенциальным работодателям.
С 12:00 до 17:00 в воскресенье москвичей уже во второй раз ждут на "Дне карьеры". В рамках акции всех желающих познакомят с условиями работы в транспортной отрасли и списком актуальных вакансий. Гости также смогут получить консультации по трудоустройству от лучших кадровых специалистов.
В этот же день в павильоне МЦД состоится ярмарка вакансий предприятий транспортного комплекса Москвы. Первое такое мероприятие организовали в мае, и оно собрало немало положительных отзывов. Уточняется, что в сентябрьской ярмарке будут участвовать ЦППК, ЦОДД, Мосгортранс, а также ОАО "РЖД" и столичная подземка. Тогда же проведут дополнительный набор консультантов в павильон МЦД.
А в 13:00 сотрудник по подбору персонала Московского метрополитена прочитает лекцию о том, как подготовиться к собеседованию и успешно пройти его. Необходима предварительная регистрация.
Ранее сообщалось, что за время работы павильона МЦД в нем побывали свыше 110 тысяч человек из более чем 100 стран мира. Среди гостей были жители США, Германии, Франции, Англии, Испании. Также павильон посещали представители Марокко, Польши, Иордании. Сотрудники павильона провели около 400 индивидуальных и групповых экскурсий.
Павильон МЦД открылся 21 декабря 2018 года. Там рассказывают о маршрутах МЦД, сроках запуска первых диаметров и способах оплаты проезда. В павильоне также есть маршрутизатор, с помощью которого можно построить новые альтернативные маршруты и оценить экономию времени в пути. Главный выставочный экспонат павильона – полноразмерный макет поезда "Иволга". Гости могут посетить кабину машиниста поезда и "прокатиться" по первым двум диаметральным маршрутам в очках виртуальной реальности.
Павильон МЦД расположен на площади у Киевского вокзала. Он работает с 09:00 до 21:00.
Павильон, посвященный Московским центральным диаметрам
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: