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12:27

Девушка получила СМС с номера умершего брата

общество

12:27

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Фото: depositphotos/leungchopan

Девушка писала сообщения брату, умершему полгода назад, и недавно получила СМС с его номера. Скриншоты переписки были опубликованы на соцсети Reddit.

Как видно на снимках, 22 сентября пользовательница соцсети написала, что очень скучает, и отправила сообщение на номер, который ранее принадлежал ее брату. На следующий день она получила ответ от незнакомого человека: "Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали".

Тогда девушка извинилась перед новым владельцем номера и рассказала, что продолжала писать умершему брату в надежде, что тот услышит ее. Тогда собеседник посоветовал девушке поделиться мыслями о брате, если ей хочется.

Незнакомец признался, что понимает ее чувства, так как его двоюродная сестра смертельно больна. В ответ пользовательница поблагодарила собеседника, отметив, что со страхом ждала того дня, когда номер брата передадут другому абоненту.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме жених сыграл свадьбу на похоронах своей невесты, погибшей в аварии. Во время церемонии он надел обручальное кольцо, а второе положил перед фотографией девушки. Молодой человек также исполнил песню, которую готовил для свадьбы.

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общество

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