Девушка получила СМС с номера умершего брата

Девушка писала сообщения брату, умершему полгода назад, и недавно получила СМС с его номера. Скриншоты переписки были опубликованы на соцсети Reddit.
Как видно на снимках, 22 сентября пользовательница соцсети написала, что очень скучает, и отправила сообщение на номер, который ранее принадлежал ее брату. На следующий день она получила ответ от незнакомого человека: "Мне жаль, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, вы не туда попали".
Тогда девушка извинилась перед новым владельцем номера и рассказала, что продолжала писать умершему брату в надежде, что тот услышит ее. Тогда собеседник посоветовал девушке поделиться мыслями о брате, если ей хочется.
Незнакомец признался, что понимает ее чувства, так как его двоюродная сестра смертельно больна. В ответ пользовательница поблагодарила собеседника, отметив, что со страхом ждала того дня, когда номер брата передадут другому абоненту.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме жених сыграл свадьбу на похоронах своей невесты, погибшей в аварии. Во время церемонии он надел обручальное кольцо, а второе положил перед фотографией девушки. Молодой человек также исполнил песню, которую готовил для свадьбы.
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