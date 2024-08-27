Жителям Южнопортового помогут в организации сквозного прохода между школой и ФОК

Фото: Валерий Порубов

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова встретилась с жителями домов 13 и 15 по 2-му Южнопортовому проезду. Горожане попросили ее помочь организовать сквозной проход через территорию ФОК и местной школы.



Жители собрали более 1,5 тысячи подписей в поддержку этой инициативы. Их передали в столичный департамент образования. Дополнительно депутат провела встречи с горожанами, на которых они вместе определили возможные маршруты сквозного прохода и благоустройство прилегающей территории.



"Провели встречи с руководителями ФОК и школы. Директоры этих учреждений полностью поддержали создание сквозного прохода и со своей стороны выразили готовность выступить лоббистами в своих департаментах", – отметила Стебенкова.



Во время встречи с депутатом местные жители пожаловались и на другие проблемы. В том числе подняли вопрос обеспечения дорожной безопасности. По просьбам жителей на дворовых проездах установили искусственные нервности и ограничивающие скорость знаки. В особо опасных местах появились знаки, запрещающие парковку.



Также по инициативе местных жителей на прилегающей к набережной территории приведут в порядок детскую и спортивную площадки. В рамках работ полностью заменят резиновое покрытие и отремонтируют малые архитектурные формы.

Ранее депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова рассказала, что наземный пешеходный переход через железнодорожные пути, а также проход до станции МЦК Новохохловская появится в Текстильщиках. С просьбой организовать логистический узел к ней обратились жильцы ЖК "Волжский парк" на встрече с депутатом.