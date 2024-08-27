Адвокат Хромцов: осужденный за пожар в клубе "Полигон" Ионкин отправится в зону СВО

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Осужденный за пожар в клубе "Полигон" в Костроме военнослужащий Станислав Ионкин подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Об пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката военного Юрия Хромцова.

Юрист уточнил, что Ионкин отправится в зону боевых действий в ближайшее время.

Пожар в костромском клубе произошел в ночь на 5 ноября 2022 года. В результате погибли 13 человек, 9 пострадали.

Следствие выяснило, что причиной возгорания стал выстрел из охотничьей ракетницы, которая принадлежала Ионкину. По данным обвинения, сержант произвел выстрел в ходе ссоры с одним из посетителей. Это спровоцировало пожар на потолке клуба, после чего пламя распространилось на все здание. Защита обвиненного утверждала, что Ионкин после контузии не мог точно оценить обстановку.

В СМИ при этом писали, что сержант проживал в Свердловской области, а после получения на спецоперации травмы и контузии оказался в Костроме. Там он должен был пройти военно-врачебную комиссию.

14 марта текущего года 2-й Западный окружной военный суд отправил его на 20 лет в колонию строгого режима. При этом прокурор ходатайствовал о 16 лет колонии. Также он попросил лишить Ионкина звания гвардии сержанта и медали "За отвагу". Гособвинитель указал, что вменяемые мужчине преступления являются тяжкими и особо тяжкими.