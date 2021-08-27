ПФР опроверг данные СМИ об исчезновении стажа из электронных трудовых книжек

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Пенсионный фонд России опроверг информацию о том, что из электронных трудовых книжек исчезает стаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Пенсионный фонд России опровергает сообщение сетевого издания "Ридус" о том, что из электронных трудовых книжек россиян "исчезает стаж работы", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в опубликованном материале издание не приводит конкретного подтвержденного случая пропажи стажа из электронных трудовых.

В ПФР напомнили, что электронные книжки создают исключительно по данным, которые работодатели направляют в фонд. Если у работника возникают вопросы о том, что внесены не все сведения о местах работы, ему следует направить обращение работодателю, который внес неполные данные, или обратиться в ПФР.

Ранее в ПФР уточнили порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей. Как отметили специалисты, обращаться дополнительно в другие ведомства не нужно. Выплата производится без заранее поданного заявления на основании имеющихся у фонда данных.

