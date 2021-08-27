ПФР опроверг данные СМИ об исчезновении стажа из электронных трудовых книжек

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Пенсионный фонд России опроверг информацию о том, что из электронных трудовых книжек исчезает стаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.
"Пенсионный фонд России опровергает сообщение сетевого издания "Ридус" о том, что из электронных трудовых книжек россиян "исчезает стаж работы", – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что в опубликованном материале издание не приводит конкретного подтвержденного случая пропажи стажа из электронных трудовых.
В ПФР напомнили, что электронные книжки создают исключительно по данным, которые работодатели направляют в фонд. Если у работника возникают вопросы о том, что внесены не все сведения о местах работы, ему следует направить обращение работодателю, который внес неполные данные, или обратиться в ПФР.
Ранее в ПФР уточнили порядок единовременной выплаты 10 тысяч рублей. Как отметили специалисты, обращаться дополнительно в другие ведомства не нужно. Выплата производится без заранее поданного заявления на основании имеющихся у фонда данных.
Работники смогут включить в электронные трудовые книжки записи о всем своем стаже
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: