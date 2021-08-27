Психолог рекомендовала родителям придумать для детей развлечения на 1 Сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии нового учебного года важно сформировать у ребенка положительный настрой, чтобы школьнику было легче адаптироваться после каникул, рассказала педагог-психолог Психолого-педагогического центра Москвы Ольга Царева.

"1 Сентября – праздник по всей стране. Сделайте этот день особенным и в своей семье. Запланируйте что-то необычное на вторую половину этого дня для своего ребенка, что даст ему понять важность этого события для всех и доставит радость", – рассказала Царева Агентству "Москва".

Специалист посоветовала напомнить школьнику, что в новом учебном году он снова увидит своих друзей. Также она отметила, что важно распланировать жизнь семьи на год, чтобы ребенку было все понятно.

"В первые учебные дни появляется много информации, которая неизбежно вносит коррективы в жизнь не только школьника, но и его окружения. Грамотно составленное домашнее расписание – залог спокойствия и хорошего настроения для всех членов семьи", – отметила эксперт.

Также Царева рекомендовала не спешить набирать дополнительные занятия, чтобы у ребенка было время самому определиться, чему именно он хочет посвятить свободное от уроков время.



Ранее главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов назвал основные ошибки, которые совершают родители школьников. По его словам, в первую очередь это отсутствие режима у ребенка, особенно это касается времени утреннего пробуждения. Османов подчеркнул, что к нарушению образовательного процесса приводит отпуск, который не совпадает с каникулами.