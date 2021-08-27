В Москве выявлено 1 509 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за сутки выявили 1 509 новых случаев коронавируса. За это время госпитализировали 499 человек, на ИВЛ находятся 285 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

"В городе выздоровели еще 2 297 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 439 126", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в городе скончался 51 пациент с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.

В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходима вакцинация. Сделать прививку от коронавируса можно в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

За последние сутки в России подтвердили 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 364 (7,0%) из них не было клинических проявлений.