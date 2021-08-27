Диетолог рассказала, что нельзя делать сразу после пробуждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Диетолог из Индии Пуджа Махиджа считает, что сразу после пробуждения на голодный желудок нельзя пить кофе или чай, поскольку кофеин повышает уровень кислотности в желудке. Об этом сообщает News.ru.

Также под запретом находится алкоголь. Если выпить спиртное на голодный желудок, оно быстро попадет в кровь и вызовет сильное опьянение, отметила эксперт.

По мнению диетолога, перед едой не рекомендуется жевать жвачку. Она спровоцирует выделение дополнительного желудочного сока, который вызовет раздражение слизистой органа. Также не стоит идти в магазин за продуктами, не позавтракав: существует риск купить много калорийной пищи.

Кроме того, Махиджа советует не спорить с людьми с утра, поскольку голодные люди больше поддаются эмоциям из-за пониженного уровня сахара в организме.

Ранее диетолог Ольга Деккер рассказала, как приготовить правильный детский йогурт. Она рекомендует взять обычное пастеризованное молоко, добавить туда закваску в виде положительной микрофлоры и заквасить молоко на 4–6 часов, предварительно подогрев до 40 градусов.