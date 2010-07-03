Выступление Кремлевской школы верховой езды. Прямой эфир

На Красной площади в рамках фестиваля "Спасская башня" проходит выступление Кремлевской школы верховой езды.

Всадники отлично владеют различными видами казачьего оружия и во время шоу радуют публику ловким исполнением трюков. Команда выступает с показательной программой по джигитовке, которая продемонстрирует традиции конной культуры народов России.