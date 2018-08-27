Школьникам Оренбурга раздали дневники с напутствием от арестованного мэра

Школьники Оренбурга получили дневники с напутствием от арестованного по обвинению в коррупции мэра Евгения Арапова. Местные власти отрицают свою причастность к их распространению.

"Мы в этом процессе абсолютно не участвуем", – цитирует руководителя пресс-службы городской администрации Ольгу Лопатинскую ТАСС.

Она добавила, что партию изготовили за частные деньги, информации о тираже в администрации и в городском управлении образования нет. По словам Лопатинской, дневники выпустил частный предприниматель по заказу родителей, в них стандартно добавляют сведения о городе, телефоны экстренных служб и обращение градоначальника.

Выпустивший тираж предприниматель Владимир Ухов заявил, что передал партию заказчикам задолго до начала учебного года. Дневники раздали еще в мае, пояснил он. Тираж составил 10,2 тысячи экземпляров. Цена дневника – 70 рублей.

По мнению Ухова, проблему можно решить, не переиздавая тираж – достаточно вырвать страничку из дневника или заклеить обращение арестованного мэра.

Фотографию школьного дневника опубликовал один из жителей Оренбурга. В послании, в частности, говорится: "Учись ставить перед собой цели и достигать их. Желаю успехов в новом учебном году. Желаю, чтобы тобой гордились родители и школа, гордился наш любимый город".

СК РФ возбудил против мэра Оренбурга Евгения Арапова уголовное дело о получении взятки. Предполагается, что он со своим заместителем Геннадием Борисовым, арестованным 10 августа по обвинению во взяточничестве, получил 600 тысяч рублей от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова. Незаконное вознаграждение выплатили за покровительство в сфере строительства и продажи объектов недвижимости в городе.

Главу города арестовали 16 августа по решению Ленинского районного суда. Он пробудет под стражей два месяца.

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