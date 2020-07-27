Названы первые участники Koktebel Jazz Party – 2020

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
По традиции имена зарубежных исполнителей назовут в день открытия. В этом году из-за ситуации с коронавирусом звезды мирового джаза выступят в формате телемоста в программе "Джаз со скоростью света".
Организаторы уже назвали имена первых отечественных исполнителей, которые выступят в Коктебеле. В фестивале примут участие Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, ансамбль Якова Окуня, трио народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина и Мариам Мерабова.
В программе фестиваля запланированы выступления Игоря Бриля с сыновьями, Сергея Головни и его биг-бенда, а также народного артиста России Игоря Скляра и многих других.
Во время проведения фестиваля для обеспечения безопасности участников и зрителей будут соблюдаться все меры безопасности и санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
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