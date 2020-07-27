В Подмосковье от коронавируса вылечились еще 284 человека

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 284 человека в Подмосковье вылечились от коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

"Все пациенты были выписаны после получения отрицательных результатов тестов на COVID-19", – говорится в сообщении.

По данным специалистов, всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 45,5 тысячи заболевших.

Ранее сообщалось, что в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 264 пациента.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 15,7 миллиона случаев заражения, более 640 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 812 485 случаев COVID-19, вылечились 600 250 человек, скончались 13 269.