В АТОР не увидели угрозы для всех визовых центров из-за нового закона

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Ермаков

В Ассоциации туроператоров России опровергли информацию о возможном закрытии всех российских визовых центров, так как крупнейшие операторы визовых центров соответствуют критериям законопроекта. Об этом передает РИА Новости.

"Камнем преткновения может стать только территориальная принадлежность юридических лиц, точнее доля иностранного капитала в уставном капитале компании", – отметили в организации.

По мнению экспертов ассоциации, если законопроект примут, компании смогут перерегистрироваться в соответствии с новыми требованиями и продолжить работу на территории РФ.

Помимо этого, АТОР выразил надежду, что реальный проект постановления правительства будет изменен после консультаций с турбизнесом.

Ранее россиян предупредили о возможном закрытии всех визовых центров в России. На это могут повлиять поправки в федеральный закон "О порядке выезда и въезда в РФ.