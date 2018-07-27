Назван общий судебный долг россиян

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Россияне накопили 4,4 триллиона рублей долгов, по которым принято судебное решение о взыскании, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Большая часть – почти 40 процентов – обязательства перед банками.
Средний размер долга россиян снизился до 92,2 тысячи рублей, а вот сам объем долга вырос на 0,4 триллиона. Этому способствовало снижение реальных доходов в течение четырех лет. Активно растет количество исполнительных производство из-за долгов по оплате ЖКУ. По данным ФССП, в январе–мае на исполнении судов находилось 3,2 миллиона таких производств, сообщает газета "Известия".
Ранее главный судебный пристав России Дмитрий Аристов предложил ограничить предоставление госуслуг должникам, чтобы мотивировать их побыстрее выплачивать долги. По его словам, людям можно было бы отказывать в регистрации транспортных средств и не допускать их к экзамену на права.
Сейчас должникам, в отношении которых открыто исполнительное производство, запрещен выезд за границу.
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