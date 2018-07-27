Северный вестибюль станции метро "Каховская" закрылся на ремонт

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Северный вестибюль станции метро "Каховская" (выход на Азовскую улицу) будет закрыт на ремонт с вечера 27 июля до 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.
Пассажиры смогут выйти в город через южный вестибюль и через станцию "Севастопольская" серой ветки.
Рабочие проведут ремонт лестницы. Нужно демонтировать старые ступени и заменить на новые.
В метрополитене отметили, что для ремонта специально выбрали вечерние часы пятницы и выходные, когда пассажиропоток на станции минимальный. Представители подземки призвали пассажиров заранее планировать маршруты поездок и ознакомиться с разделом "График ремонтов" на сайте метрополитена.
Каховскую ветку метрополитена реконструируют и объединят с Большой кольцевой линией. В частности, планируется продлить тупики за станциями "Каховская" и “Каширская” и построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией "Каширская". Ранее сообщалось, что строительство южного участка Большой кольцевой линии в Москве завершится до конца 2020 года. На нем расположатся станции "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Севастопольский проспект" ("Зюзино").
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