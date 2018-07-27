Россельхознадзор не пропустил партию японского карпа в аэропорту Домодедово

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Сотрудники Россельхознадзора в аэропорту Домодедово забраковали партию живого японского карпа, сообщает Агентство "Москва".
Оформление 180 кг живой рыбы, поступившей на СВХ ООО "Домодедово-Карго" из Японии, было приостановлено.
В ходе пограничного ветеринарного контроля было зафиксировано отсутствие важных документов.
Груз пришел без ветеринарного сертификата страны-отправителя и не получил разрешение Россельхознадзора на ввоз.
Как уточнили в надзорном ведомстве, груз возвращен отправителю.