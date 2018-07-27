Россельхознадзор не пропустил партию японского карпа в аэропорту Домодедово

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сотрудники Россельхознадзора в аэропорту Домодедово забраковали партию живого японского карпа, сообщает Агентство "Москва".

Оформление 180 кг живой рыбы, поступившей на СВХ ООО "Домодедово-Карго" из Японии, было приостановлено.

В ходе пограничного ветеринарного контроля было зафиксировано отсутствие важных документов.

Груз пришел без ветеринарного сертификата страны-отправителя и не получил разрешение Россельхознадзора на ввоз.

Как уточнили в надзорном ведомстве, груз возвращен отправителю.