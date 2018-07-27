Госдума завершает работу в рамках весенней сессии

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Последнее заседание в рамках весенней сессии проведут депутаты Государственной думы 27 июля 2018 года, передает Агентство "Москва".

У народных избранников в августе будет отпуск. После его окончания с 27 августа парламентарии проведут две недели, работая в регионах.

Осенняя сессия начнется 10 сентября.

Сообщается, что парламент перейдет на новый график работы. Заседания палаты будут проходить три раза в неделю.

Весенняя сессия 2018 года стала одной из самых протяженных. С января до конца июля нижняя палата приняла множество знаковых законодательных инициатив.