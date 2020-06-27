Наблюдатель от ОП Москвы высоко оценила соблюдение норм санбезопасности на участке №1450

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Наблюдатель от Общественной палаты Москвы Дарья Сапачева отметила соблюдение всех правил санитарной безопасности на участке для голосования №1450, сообщает Агентство "Москва".

Она отметила, что процесс проходит спокойно и слаженно. Все присутствующие на участке имеют средства индивидуальной защиты.

"Стоит отметить, что данные средства защиты имеются в общем доступе, и каждый голосующий гражданин РФ может ими воспользоваться. Кроме того, в течение дня проводится обработка помещений, на входе проверяют температуру. Также все присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию", – подчеркнула Сапачева.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.