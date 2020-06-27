Наблюдатель от ЛДПР проверил работу на участках в Ломоносовском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На участках Ломоносовского района не зафиксировали жалоб со стороны участников голосования по поправкам в Конституцию, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на наблюдателя от ЛДПР Александра Долгорукова.

Он сообщил, что, помимо основных обязанностей, он также координирует процесс по всему Юго-Западному округу. Долгорукий рассказал, что контактирует с представителями 436 комиссий.

Он отметил высокий уровень в технической части организации голосования.

"Техническая часть – все на очень высоком уровне, я вам хочу сказать. Работа в УИКах поставлена на высоком уровне. При входе на каждый УИК находятся средства защиты, каждый спокойно может взять их. Я вчера проверял технические моменты: может ли человек проголосовать дважды, если уже проголосовал электронно, могу ли подойти проголосовать через "журнал". Я это проверю на нескольких участках. Это сделать невозможно технически", – отметил Долгоруков.

Он также проверил соблюдение правил безопасности при организации надомного голосования. Долгоруков отметил, что этот момент считается наиболее опасным и острым. Также наблюдатель от ЛДПР отметил, что вопрос оплаты труда чаще всего интересует членов комиссий.

"На сегодняшний день нет прозрачности и понимания оплаты людям за работу в участковых комиссиях. Это касается наблюдателей и обычных сотрудников. Это единственный вопрос. Все остальные вопросы, связанные с проведением процедуры голосования, никаких острых моментов не было", – заявил Долгоруков.

Он добавил, что со стороны участников голосования жалоб не было зафиксировано. Он отметил, что внимание уделяется как гражданам, так и наблюдателям от Общественной палаты.

"Жалоб нет со стороны людей. К ним очень хорошее внимание, конструктивная работа идет внутри. К нашим наблюдателям от Общественной палаты относятся хорошо", – подчеркнул Долгоруков.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

По итогам первых двух дней голосования явка составила 19,49%. Совершили волеизъявления по вопросу об изменениях в Основном законе более 21 миллиона россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.