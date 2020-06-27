Роспотребнадзор: замечаний по работе участков нет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третий день голосования по поправкам в Конституцию начался без сбоев. В 8:00 открылись все участки, продолжается электронное и голосование на дому, сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"По состоянию на 11:00 явка на электронном голосовании в Москве составила 70,86%. Всего проголосовало 733 923 человек", – отметил Асафов.

По его словам, система электронного голосования работает без сбоев. В ее надежности уже убедились 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, подключившихся к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн.

"Самые активные граждане уже выразили свою гражданскую позицию в первые два дня голосования", – добавил Асафов.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

Как рассказал Сергей Собянин, в столице систему электронного голосования сделали более мощной. По его словам, электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь остается весь срок голосования, а ежедневная выверка баз данных исключает нарушение.