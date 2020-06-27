Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию России превысила 70%. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за дистанционным голосованием.

Как уточняется, проголосовали более 823,6 тысячи человек.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

Как рассказал Сергей Собянин, в столице систему электронного голосования сделали более мощной. По его словам, электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь остается весь срок голосования, а ежедневная выверка баз данных исключает нарушение.