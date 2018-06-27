Медики отказали многодетной матери в пересадке почки для мужа

В Краснодарском крае мать двоих детей попросила врачей вырезать у нее почку, чтобы спасти жизнь своему мужу. У мужчины отказали обе почки.

Врачи от подобной операции отказались, так как пересадить орган можно только от кровных родственников.

По словам медиков, если подходящая почка найдется, то пересадить ее не составит труда.

Согласно закону 1992 года, донором может быть как живой человек, так и труп. Изымать органы у погибшего нельзя, если в клинику сообщили, что при жизни человек, близкие родственники или законный представитель заявили о его несогласии на донорство.

Во всех остальных случаях действует презумпция согласия. Это означает, что, если у погибшего есть подходящие здоровые органы, их могут кому-то пересадить.

До принятия этого закона в год в России делали не больше 40 трансплантаций почек в год, причем половину – неудачно, из-за этого 70% нуждающихся больных умирали.

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