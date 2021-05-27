Москвичей предупредили о дожде с грозой в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в ближайшие 1 – 2 часа ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра при которой могут доходить до 15 метров в секунду. Такая погода сохранится до 10:00 следующего дня. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Из-за ухудшения погодных условий спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также водителей призывают избегать обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили лучше вдали от деревьев, добавили в МЧС.

Пешеходов также призвали быть более внимательными, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее сообщалось, что май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%. В столице за последний весенний месяц в общей сложности уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр.

Прогнозируется, что ближайшие трое суток будут дождливыми, должно выпасть как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в области – до 21–26 миллиметров.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, похолодание придет в центр РФ в субботу, 29 мая. С понедельника оно распространится на юг страны и Поволжье. В среднем столбики термометров в конце мая опустятся на 3–4 градуса ниже нормы.