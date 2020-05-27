Госдума разрешила студентам преподавать в школах и вести детские кружки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла в окончательном чтении правительственный закон, разрешающий студентам преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что преподавать уроки смогут студенты четвертых курсов педагогических специальностей, которые успешно прошли промежуточную аттестацию. Со второго курса студенты всех вузов смогут вести кружки и секции.

"Главное, чтобы профиль подготовки соответствовал тематике факультатива. Например, студенты-инженеры смогут вести курс робототехники. Для них это будет возможность попробовать себя в профессии", – сказал Володин.

Депутат не исключил, что принятое решение поможет восполнить кадровый дефицит, в том числе временный. Он отметил, что особенно в преподавателях нуждаются в сельских местностях.

"Подыскать замену в такой период сложно, а оставить класс без учителя нельзя. Важно, что условия допуска студентов к преподаванию, которые изначально правительство предлагало определить в подзаконном акте, теперь зафиксированы нормами прямого действия", – подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки готовит новые стандарты, по которым студенты смогут сменить специальность на третьем курсе. Ведомство работает над пересмотром перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования.

Министерство также планирует предложить пакет мер в поддержку студентов из-за распространения коронавируса. В вузах запущена специальная программа содействия трудоустройству студентов. С марта помощь с трудоустройством получило около 16 тысяч студентов.