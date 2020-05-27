Дерматолог рассказала, как добиться идеального эффекта от автозагара

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Оттенок легкого загара позволяет добиться цветущего внешнего вида. На помощь в получении такого результата приходит автозагар. Дерматолог Лариса Алексеева раскрыла секреты правильного использования таких средств.
Она рассказала, что здоровье и загар – это отождествленные понятия. Однако специалист отметила, что загорать можно далеко не всем.
"Если у человека есть склонность к определенным заболеваниям или к онкологическим процессам, или у него уже они есть, то очень хорошей альтернативой может стать искусственный загар или автозагар. Он не так вреден, как солярий, и, если его использовать в профессиональных студиях, можно добиться хороших результатов, выглядеть здоровым и красивым", – сообщила Алексеева в интервью радио Sputnik.
По ее словам, основным компонентом в средствах для автозагара является дигидроксиацетон, который при контакте с аминокислотами кожи придает ей желаемый оттенок.
Дерматолог уточнила, что выбор средства для автозагара лучше доверить профессионалу. В противном случае кожа может испортиться или приобрести желтоватый и болезненный вид.
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