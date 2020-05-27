Дерматолог рассказала, как добиться идеального эффекта от автозагара

Фото: depositphotos/_chupacabra_

Оттенок легкого загара позволяет добиться цветущего внешнего вида. На помощь в получении такого результата приходит автозагар. Дерматолог Лариса Алексеева раскрыла секреты правильного использования таких средств.

Она рассказала, что здоровье и загар – это отождествленные понятия. Однако специалист отметила, что загорать можно далеко не всем.

"Если у человека есть склонность к определенным заболеваниям или к онкологическим процессам, или у него уже они есть, то очень хорошей альтернативой может стать искусственный загар или автозагар. Он не так вреден, как солярий, и, если его использовать в профессиональных студиях, можно добиться хороших результатов, выглядеть здоровым и красивым", – сообщила Алексеева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, основным компонентом в средствах для автозагара является дигидроксиацетон, который при контакте с аминокислотами кожи придает ей желаемый оттенок.

Дерматолог уточнила, что выбор средства для автозагара лучше доверить профессионалу. В противном случае кожа может испортиться или приобрести желтоватый и болезненный вид.

Ранее врач-дерматолог Амина Бердова предупредила об опасности масок для лица из фруктов и овощей. Косметолог подчеркнула, что никакие "чудо-маски" из свежего огурца, арбуза, клубники и банана не помогут избавиться от морщин или пигментных пятен. Их максимальный эффект – небольшое увлажнение верхнего слоя кожи.