Еще 5839 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество выздоровевших после COVID-19 выросло в столице на 5 839 и достигло 67 458 человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458", – сказала вице-мэр.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ими могут быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Согласно постановлению Сергея Собянина, за каждые 150 миллилитров плазмы донорам выплачивают по 1 250 рублей, за 600 миллилитров плазмы – 5 000 рублей.

Ранее Ракова рассказала, что столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей.

