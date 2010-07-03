Церемония развода пеших и конных караулов пройдет 1 июня

В субботу, 1 июня, в Кремле пройдет церемония развода пеших и конных караулов президентского полка, посвященная Международному дню защиты детей, сообщает "Интерфакс".
Красочное представление пройдет в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля. В нем примут участие юные воспитанники Кремлевской школы верховой езды.
В исторической парадной форме образца 1812 года они продемонстрируют свое мастерство совместно с опытными всадниками Кавалерийского почетного эскорта президентского полка. Впервые в составе детской группы конного церемониала выступят 12 юных кавалеристов.
Также 1 июня в 16:00 на площадке рядом с СК "Дружба" РУДН состоится церемония развода пеших и конных караулов для детей ФНКЦ имени Дмитрия Рогачева.
Юбилейный, 15-й сезон церемоний развода пеших и конных караулов открыли в апреле. По традиции, первое выступление военнослужащих Президентского полка прошло на Соборной площади Кремля. Помимо уже известных элементов, в программу включили и новые, под названиями "лабиринт", "ручей" и "часы".
Президентский полк открыл 15-й сезон развода пеших и конных караулов
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