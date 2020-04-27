Глава Boeing прогнозирует медленное восстановление мировой авиаотрасли

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Главный исполнительный директор Boeing Co. Дэвид Кэлхун сделал прогноз о восстановлении глобальной авиаотрасли. По его словам, это будет происходить очень медленно.

Предполагается, что возвращение стабильных объемов авиаперелетов станет возможным по прошествии 2–3 лет.

"Кризис не похож ни на что, с чем мы когда-либо сталкивались. Пройдут годы, прежде чем все вернется к довирусному уровню", – приводит "Интерфакс" слова главы американского авиастроительного концерна.

Кэлхун также выразил мнение, что доходы мировых авиаперевозчиков в 2020 году снизятся на 314 миллиардов долларов.

"Мы находимся в непредсказуемой и быстро меняющейся обстановке, и трудно оценить, когда ситуация стабилизируется. Но, когда это произойдет, рынок станет меньше, а потребности наших клиентов будут другими", – резюмировал глава Boeing.

Ранее сообщалось о том, что компания Boeing может сократить рабочий персонал на 10% в условиях пандемии коронавируса. Отмечалось, что в настоящее время рассматривается возможность вынужденного увольнения некоторых сотрудников, досрочного расторжения контрактов с компенсацией и раннего выхода на пенсию ряда работников.