Глава Boeing прогнозирует медленное восстановление мировой авиаотрасли

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Главный исполнительный директор Boeing Co. Дэвид Кэлхун сделал прогноз о восстановлении глобальной авиаотрасли. По его словам, это будет происходить очень медленно.
Предполагается, что возвращение стабильных объемов авиаперелетов станет возможным по прошествии 2–3 лет.
"Кризис не похож ни на что, с чем мы когда-либо сталкивались. Пройдут годы, прежде чем все вернется к довирусному уровню", – приводит "Интерфакс" слова главы американского авиастроительного концерна.
Кэлхун также выразил мнение, что доходы мировых авиаперевозчиков в 2020 году снизятся на 314 миллиардов долларов.
"Мы находимся в непредсказуемой и быстро меняющейся обстановке, и трудно оценить, когда ситуация стабилизируется. Но, когда это произойдет, рынок станет меньше, а потребности наших клиентов будут другими", – резюмировал глава Boeing.
Ранее сообщалось о том, что компания Boeing может сократить рабочий персонал на 10% в условиях пандемии коронавируса. Отмечалось, что в настоящее время рассматривается возможность вынужденного увольнения некоторых сотрудников, досрочного расторжения контрактов с компенсацией и раннего выхода на пенсию ряда работников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: