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Москва 24

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Общество

16:39

Пассажиропоток столичных аэропортов упал в марте на 34,3%

общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В марте 2020 года пассажиропоток аэропортов Москвы снизился на 34,3% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приведены на сайте Росавиации.

Отмечается, что востребованность столичных воздушных гаваней Шереметьево, Домодедово и Внуково упала из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Так, в марте текущего года пассажиропоток составил 4,853 миллиона человек, в то время как в 2019 году в то же время этот показатель был равен 7,385 миллиона пассажиров.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток Мострансавто в середине апреля составил порядка 22% по сравнению с началом марта. Также стало известно, что объем перевозок льготных категорий пассажиров сократился почти на 85%.

Кроме того, из-за низкой загрузки закрыли вестибюли ряда станций столичного метро. При этом работы платформ изменения не коснулись.

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