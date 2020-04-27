Люди с прививкой БЦЖ меньше страдают инфекционными заболеваниями – медик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Противотуберкулезная вакцина БЦЖ способна предотвращать инфекционные заболевания легких и может снижать вероятность смерти от коронавируса. С таким заявлением выступил член комитета СФ по социальной политике, врач-терапевт Сергей Леонов.

"В России, где прививки БЦЖ делают всем, летальность менее 1%. В тех странах, где БЦЖ не делается или делается в меньшей степени (США, Европа), летальность выше", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Леонов заявил, что до пандемии коронавирусной инфекции проводились исследования, которые показали, что вакцинированные БЦЖ граждане меньше страдали инфекционными заболеваниями легких. Кроме того, специалисты выяснили, что также у привитых от туберкулеза людей наличествовал неспецифический иммунитет к другим инфекционными болезням.

Ранее сообщалось, что научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса на крысах, хорьках и низших приматах. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в конце 2020 года.

Также сообщалось, что вакцину создают в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА, однако ее появление в качестве зарегистрированного лекарства ожидается не раньше середины 2021 года.