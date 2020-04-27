Люди со второй группой крови могут быть в зоне риска заражения COVID-19 – врач

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что люди со второй группой крови могут быть в зоне риска заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют исследования китайских коллег, передает Агентство "Москва".
"Среди умерших также было больше людей со второй группой крови, их количество доходило до 40%", – обратил внимание Круглый. Он добавил, что в Китае было организовано исследование, в рамках которого выясняли, взаимосвязаны ли частота и более тяжелое течение коронавируса с группой крови.
Однако российский врач подчеркнул, что аналогичных исследований и заключений из других стран еще не поступало. В связи с чем однозначный вывод о риске и связи с группой крови сделать нельзя, заключил медицинский специалист.
В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 87 147 человек, вылечились 7 346, скончались 794.
Ранее в ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в регионах России.
Кроме того, была названа дата окончания пандемии коронавируса в России. По мнению исследователей из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD), эпидемия в РФ закончится в июле текущего года.
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