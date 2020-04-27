Проценко опроверг информацию о массовом увольнении персонала в больнице в Коммунарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о том, что из медучреждения массово увольняется медперсонал. По его словам, никто из младших медицинских работников с момента начала работы в больнице не брал расчет.

"В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет", – написал Проценко в своем Facebook-аккаунте.

Помимо этого, Проценко пояснил появившуюся информацию о том, что работникам больницы не выплачивают зарплату.

"Речь идет о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключен гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице. То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40, а работали на аутсорсинге", – отметил медик, заявив, что медучреждение в установленный срок выполнило финансовые обязательства перед компанией.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке рассказал о том, что в Москве выросло число госпитализаций с коронавирусом. По его словам, такая динамика наблюдалась в городских больницах после небольшого спада.

За последние сутки в РФ выявили 6 198 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни. Всего на территории страны зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции.