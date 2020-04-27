В РАН призвали не искать политики в закрытии Японии для россиян

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Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил, что меры, предпринятые японскими властями, не носят политического подтекста.

"В мире беда, и каждый защищается как может. Если я не ошибаюсь, мы тоже ограничили въезд из Японии. Но это меры не против Японии, а в целом, исходя из собственных интересов предотвращения развития эпидемии в России. Никакого политического подтекста тут нет", – цитирует ИА "НСН" слова Кистанова.

Ранее сообщалось, что Япония расширила список стран, чьим гражданам запрещен въезд из-за ситуации с распространением коронавируса. Перечень был дополнен Россией и Белоруссией. Помимо этих государств, японцы ограничили въезд гражданам Украины и еще 11 странам Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Запрет официально вступит в силу с 29 апреля. Он касается суммарно 87 государств и будет действовать вплоть до конца мая. На практике это означает, что иностранцам не будут выдавать визы.

Накануне сообщалось, что похожую меру рассматривает Италия. Границы для туристов могут оставить закрытыми вплоть до конца года. По словам министра культуры и туризма республики Дарио Франческини, решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.