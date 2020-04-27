Токсиколог рассказал, что нужно делать во время похмелья

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Токсиколог Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik дал советы по смягчению последствий алкогольного опьянения.

Данный вопрос приобрел новую актуальность, поскольку в связи с режимом самоизоляции и на фоне новостей о пандемии коронавируса люди чаще используют алкоголь для снятия стресса. Водовозов в первую очередь советует организму не мешать восстанавливаться во время похмелья и не перегружать его.

"Вести себя с похмельем нужно, как при любом отравлении – не перегружать организм. Важно дать ему возможность доделать все самостоятельно", – отметил Водовозов.

Он посоветовал во время такого состояния пить больше жидкостей, чтобы организм справился с обезвоживанием. В то же время токсиколог предостерег от очередного употребления алкоголя, заявив, что подобная традиция "похмеляться" присуща зависимым от спиртных напитков.

"Когда у таких людей падает в крови уровень наркотика, которым для них является этанол, у них начинается этаноловая ломка. Когда они добавляют наркотик в кровь, состояние улучшается. Для человека, у которого похмелье здорового человека, эта тактика, наоборот, ухудшит состояние", – сказал Водовозов.

Он отметил, что лучше всего на следующее утро после употребления алкоголя пить морсы, компоты или рассолы. Также Водовозов рассказал, что во время похмелья не стоит налегать на напитки, содержащие кофеин.

"Крайне не рекомендуется кофеин. Дело в том, что он увеличивает потребность в кислороде. На фоне похмелья и так есть проблемы с доставкой кислорода в сердечные мышцы. Даже у 19- и 20-летних людей описаны инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином", – заключил Водовозов.

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