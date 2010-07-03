Сбор подписей за снос памятника Дзержинскому прокомментировал ректор ВШЭ

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Историю нужно помнить и не закрываться от нее. Такими словами ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентов за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому, передает РИА Новости.

По его словам, памятники – знаки истории, а не объекты поклонения. Кузьминов также напомнил, что первыми войну с монументами начали большевики.

Ректор университета уточнил, что к трем существующим памятникам на территории "Вышки" вскоре может добавиться еще один. Монумент одному из ключевых авторов крестьянской реформы Александра II Николаю Милютину хотят поставить перед зданием вуза в Милютинском переулке.

Ранее сообщалось, что студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому в Москве. Они считают, что скульптура является "монументальным оправданием терроризма" и "бросает тень на репутацию" университета.