Минобороны опровергло "срывание погон" в рязанском училище ВДВ

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Проведенная проверка показала, что курсанты рязанского училища ВДВ не срывали погоны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что начальников и командиров курсантов, не рассказавших учащимся о требованиях к цвету погон, накажут.

После сообщений СМИ о якобы "срывании погон" курсантами училища комиссия министерства пообщалась с учащимися и офицерами. Выяснилось, что погоны никто не срывал, однако пятеро курсантов проявили недовольство из-за слухов смене цвета погон.

Изначально все курсанты высших военных училищ Минобороны носили на повседневной и парадной форме одежды трапециевидные погоны защитного цвета. Но четыре года назад десантникам вернули погоны небесного цвета.

Ранее официальный представитель военного ведомства страны Игорь Конашенков заявил, что нормативных документов о смене цвета погон у десантников нет даже в проектах.

Подобные изменения также опровергли в Госдуме. Заявления парламентариев последовали после ряда публикаций о том, что курсанты якобы сорвали погоны в знак протеста против отмены традиционных погон.

