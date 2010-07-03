Минобороны опровергло "срывание погон" в рязанском училище ВДВ

Проведенная проверка показала, что курсанты рязанского училища ВДВ не срывали погоны. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что начальников и командиров курсантов, не рассказавших учащимся о требованиях к цвету погон, накажут.
После сообщений СМИ о якобы "срывании погон" курсантами училища комиссия министерства пообщалась с учащимися и офицерами. Выяснилось, что погоны никто не срывал, однако пятеро курсантов проявили недовольство из-за слухов смене цвета погон.
Изначально все курсанты высших военных училищ Минобороны носили на повседневной и парадной форме одежды трапециевидные погоны защитного цвета. Но четыре года назад десантникам вернули погоны небесного цвета.
Ранее официальный представитель военного ведомства страны Игорь Конашенков заявил, что нормативных документов о смене цвета погон у десантников нет даже в проектах.
Подобные изменения также опровергли в Госдуме. Заявления парламентариев последовали после ряда публикаций о том, что курсанты якобы сорвали погоны в знак протеста против отмены традиционных погон.
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