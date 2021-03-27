Еще 1 368 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве после лечения от коронавируса вылечились еще 1 368 пациентов, передает Оперативный штаб.

Всего количество горожан, поборовших инфекцию, увеличилось до 940 041.

При этом в столице за сутки заразился инфекцией 1 551 человек, госпитализировано 775, скончались 54.

В ведомстве призвали оставаться дома при наличии любых симптомов ОРВИ. Также в этом случае необходимо вызвать врача.

В России за последние сутки коронавирусом заразились 8 885 человек в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Тыве, Магаданской области, Еврейской автономной области. Всего в стране за все время пандемии с инфекцией столкнулись 4 510 744 человека.

Ранее сообщалось, что порядка 44 процентов жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу. Власти систематически проводят замер уровня популяционного иммунитета.

