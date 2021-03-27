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Общество

08:11

Жителям столичного региона рассказали о погоде в субботу

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу, 27 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность, сообщается на портале "Метеоновости".

Воздух в Москве прогреется до +5...+7 градусов, в Подмосковье – до +8 градусов.

"Влияние антициклона сохранится в предстоящий день в Москве и Московской области. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Ветер слабый", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность – порядка 60 процентов.

Ранее синоптик рассказал, что в ближайшие четыре дня в столице прогнозируется солнечная погода без осадков.

Также в городе в результате потепления распустились подснежники. Так цветы отреагировали на теплую и солнечную погоду.

Метеоролог рассказал о погоде в столице в выходные

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