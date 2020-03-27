Людей с повышенной температурой не допустят до экзаменов на водительские права

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У всех граждан, пришедших на сдачу экзаменов на водительские права, будут проверять температуру, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

Тех, у кого выявят повышенную температуру и другие симптомы к экзаменам допускать не будут. Такие меры приняты в связи с распространением коронавируса.

В ближайшее время совместно с автошколами будут предприняты меры к тому, чтобы максимально сократить как количество, так и численный состав учебных групп, сдающих экзамены.

Ранее Следственный комитет опроверг слухи о том, что ведомство планирует прекратить работу. При этом СК временно не работает с лицами, которые оказались на карантине.

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло 1036 человек. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны. В Москве выявили 157 новых случаев заражения COVID-19.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось.