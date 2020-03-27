Эпидемиолог оценил вероятность второй вспышки COVID-19 в Китае

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что второй сильной вспышки коронавируса в Китае не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

"По моим оценкам, второй волны эпидемии COVID-19 в Китае не будет", – заявил Чжун Наньшань.

Он добавил, что учитывая реализуемые в Китае меры профилактики и контроля за распространением заболевания, новые случаи заболевания в стране будут ограничены малой группой людей.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, что одним из факторов прекращения эпидемии нового коронавируса является процесс эволюции вируса.

По ее словам, в процессе перехода от человека к человеку вирус мутирует, и он, как правило, ослабевает. Также она добавила, что человек перестает реагировать на вирус после приобретенного на него иммунитета. Но для этого коронавирусом должны переболеть 70% населения Земли.

В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

