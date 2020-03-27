Специалист предупредила о вреде малоподвижного образа жизни на карантине

12:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Малоподвижный образ жизни, который может преобладать в условиях самоизоляции, способен привести к снижению иммунитета и обернуться заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, рассказала заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, доктор биологических наук, профессор Елена Фомина.
"Снижение двигательной активности приводит к заболеваниям сердца, развитию диабета второго типа и онкологическим заболеваниям, оно рассматривается врачами как четвертый фактор риска в общей смертности населения", – сказала Фомина РИА Новости.
Она пояснила, что эксперименты, проведенные в ИМБП, когда добровольцы в течение 520 суток находились в изоляции, доказали – в небольшом пространстве двигательная активность человека снижается.
Фомина подчеркнула, что из-за малоподвижного образа жизни атрофируются мышцы, возникают проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной системой.
Летчик-космонавт Андрей Борисенко, проведший 337 суток на МКС, дал рекомендации о том, как вести себя во время изоляции. По его словам, человеку стоит все время занимать себя какими-либо делами, а также стараться не паниковать и отнестись к данному режиму жизни спокойно.
Ранее психологи рассказали, что сохранить душевное спокойствие и самообладание на карантине можно, если не смотреть новости. Психолог Анабелла Чеб Терраб из Аргентины указала, что изучать информацию стоит два раза в день. При этом она рекомендовала читать только официальные источники.
По мнению Патрика Уэниса, автора книг и эксперта, изучавшего поведение многих знаменитостей, новости генерируют страхи. И чем больше вы их смотрите, тем хуже вы себя чувствуете. Автор книг по психологии и колумнист журнала Psychology Today Элис Бойс также отметила, что чем больше новостей читают люди, тем сильнее растет их тревога.
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